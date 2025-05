Bortoleto aponta evolução em segundo Q2 seguido: 'Precisamos ter paciência'

O brasileiro Gabriel Bortoleto saiu contente da classificação para o GP da Emilia Romagna depois de colocar a Sauber pelo segundo final de semana seguido no Q2, ficando com a 14ª colocação. Ele reconhece que a performance do carro não foi tão boa quanto a de duas semanas em Miami, mas acredita que o time como um todo, e também suas performances, estão melhorando.

"Com certeza estamos evoluindo. Estou feliz por isso. Precisamos ter paciência. O sucesso não se constrói da noite para o dia. Você precisa construir. Continuamos trabalhando muito duro. Acho que podemos chegar ao Q3 em algum momento se continuarmos progredindo."

Bortoleto não cometeu erros durante a classificação, e com isso aproveitou as oportunidades dadas pelos acidentes fortes de Yuki Tsunoda e de Franco Colapinto, além de ter visto o companheiro Nico Hulkenberg pisar na grama na última tentativa do Q1.