Bortoleto explica erro no início do GP da China: 'Não esperava'

Bortoleto explicou que ultrapassar Bearman no início era parte da estratégia inicial. Ao tentar ultrapassar o inglês logo após a largada, o brasileiro saiu da pista e parou na brita. Ele disse que foi forçado pelo adversário a usar o lado sujo da pista, o que causou a escapada.

Fui ultrapassar o Bearman, sabia que estava de pneu duro, e era nossa estratégia. Ele fez jogo duro (eu também faria), eu fui para o lado sujo da pista, quando tentei voltar, tive que frear e rodei. Foi um erro. Não esperava perder tanto a traseira depois de pegar aquela sujeira.

Gabriel Bortoleto, à TV Band

Bortoleto voltou pouco menos de 30s atrás do último colocado, e foi tirando parte da diferença. Quando todos os demais fizeram as suas paradas e ele também trocou os pneus duros por outro jogo igual, a diferença tinha caído para menos de 18s. Em sua primeira volta com o pneu duro, ele fez o giro mais rápido da corrida até então e começou a se aproximar de Hulkenberg, seu companheiro, que também estava com os pneus duros a essa altura.

Logo após fazer a volta mais rápida da corrida, Bortoleto ouviu do engenheiro que teria que economizar combustível. As equipes largam com o mínimo de combustível possível para terminar a corrida, e não é incomum que eles tenham que administrar o consumo. É tudo uma questão de equilibrar o ganho de estar mais leve como a perda pela administração de ritmo.

Mesmo assim, o ritmo dele foi muito forte. Em 19 voltas, ele tirou os 17s5 que tinha de desvantagem em relação a Hulkenberg e passou o alemão. Curiosamente, ele primeiro sugeriu ao engenheiro que seria melhor ficar atrás do companheiro para usar o vácuo e economizar combustível, mas depois percebeu que o ritmo de Hulkenberg era muito mais lento e disse que teria que fazer a ultrapassagem, caso contrário 'cozinharia' seus pneus.

É bom lembrar que Bortoleto passou o tempo com o pneu duro, que era mais consistente que o médio, que teve de ser bastante administrado pelos pilotos na primeira parte da corrida. Mas também é verdade que os stints dele com os duros foram mais longos. A impressão que ficou é que Hulkenberg não teve uma corrida em termos de ritmo. Na comparação com os demais carros, ele chegou a 27s do próximo rival, Liam Lawson.