Primeira vitória de Hamilton na sprint teve pneus destruídos e Norris lento

A vitória de Lewis Hamilton na sprint com quase 7s de vantagem para Oscar Piastri seria considerada uma zebra antes dos carros irem à pista na China, após uma estreia pela Ferrari em que a equipe teve que adaptar o acerto do carro e esteve muito longe do potencial que tinha mostrado nos testes de pré-temporada. Mas o inglês se disse bem mais à vontade com o carro neste fim de semana, lembrou que sempre andou bem na pista da China, e aproveitou que a McLaren não rendeu o esperado para cruzar a linha de chegada na frente pela primeira vez com uma Ferrari.

Ainda não conta como uma vitória, mas o ritmo mostrado nas 19 voltas da sprint é um bom indicativo para Hamilton para a corrida. O grande desafio para os pilotos foi o graining dos pneus dianteiros, algo com que a McLaren sofreu no passado e que também parece estar afetando o rendimento do time na China.

É claro que a classificação não ajudou, com Oscar Piastri largando em terceiro e tendo que ultrapassar Verstappen para chegar em segundo - o que aconteceu só na volta 15, quando o piloto da Red Bull já estava com muitas dificuldades com seus pneus e tinha perdido contato com Hamilton, inflando a vantagem do inglês no final - e Lando Norris saindo da sexta colocação, cometendo um erro logo de cara, e depois sendo lento pelo restante da sprint.