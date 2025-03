Piastri leva pole apertada e tem chance de terminar o que começou no 1º GP

Oscar Piastri vai largar na frente no GP da China depois de uma classificação muito apertada, com apenas 83 milésimos separando o piloto da McLaren de George Russell, da Mercedes. E tem uma ótima chance de descontar parte do prejuízo que teve com uma escapada de pista quando era segundo no GP da Austrália, na abertura do campeonato. Até porque seu companheiro, Lando Norris, que larga em terceiro, não vem tendo um final de semana tão forte.

O brasileiro Gabriel Bortoleto não estava com o carro 100% após um toque com Jack Doohan na sprint e foi liberado no trânsito para preparar seus pneus, terminando a classificação em 19º.

Norris disse que o tipo de desgaste de pneu gerado por essa pista da China, a granulação dos pneus dianteiros, é "um pesadelo" para o estilo de pilotagem dele. Na sprint, ele largou em sexto e terminou em oitavo, complicando ainda mais sua vida quando fritou os pneus logo na primeira volta.