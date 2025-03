Bortoleto diz que Ferraris atrapalharam em treino de classificação na China

Eu peguei muito trânsito na pista com as Ferraris fazendo uma volta de preparação que acho que a gente não esperava. Fiquei trancado atrás deles durante toda a volta e não tive como aquecer os pneus. O Lewis me ultrapassou perto do fim da volta e eu literalmente tive que pisar nos freios para ter um espaço para ele. Comecei completamente fora da janela e, mesmo assim, consegui repetir o tempo que já tinha feito. Mas não era o ideal, não consegui melhorar.

Eu conseguiria ir para o Q2, com certeza. Foram dois décimos [a diferença]. Não seria difícil de tirar, com certeza. Talvez para o Q3, com uma volta decente. [...] Fizemos algumas mudanças [da sprint para o treino]. Tivemos algum dano [com o toque do Doohan]. Então, não sabíamos como o carro estaria. É uma pena.

Gabriel Bortoleto

O GP da China é na madrugada de amanhã (23). A largada no Circuito Internacional de Xangai é às 4h (de Brasília).