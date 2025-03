Norris lidera único treino livre do GP da China e Bortoleto é penúltimo

Mesmo Andrea Kimi Antonelli, que andou entre os primeiros desde o início, levou mais de oito décimos em relação ao companheiro Russell por boa parte do treino. Com o pneu macio no final, ele diminuiu a diferença para 0s5.

Quem andou mais perto do companheiro desde o começo foi Jack Doohan, antes que ele teve problemas em sua Alpine. Ele estava a apenas um décimo de Pierre Gasly. E, no final, Oliver Bearman conseguiu andar mais rápido que o companheiro Esteban Ocon.

Depois de dizer na quinta-feira que a McLaren tem atualmente uma vantagem maior do que a Red Bull teve em 2023, George Russell liderou a sessão quase por todo o tempo. Os pilotos passaram grande parte do treino livre usando os pneus médios e tentando entender a condição de pista, uma vez que o asfalto foi refeito para a corrida desta temporada.

Os pilotos estavam sofrendo muito com os pneus dianteiros esquerdos. Essa é uma característica desta pista na China: diferentemente da maioria das pistas, o pneu que se desgasta primeiro é o dianteiro e não o traseiro. E isso, inclusive, pode ser um desafio para os favoritos da McLaren, que sofreram neste tipo de situação em algumas provas no ano passado. Neste treino livre, eles não estiveram bem no pneu médio, indo para as primeiras colocações apenas com os macios.

Um carro que não apareceu entre os primeiros foi o da Red Bull, que dominou o GP da China ano passado. Mas Max Verstappen terminou 16º porque abortou sua volta com pneus macios.

Isso aconteceu depois que Doohan causou uma bandeira vermelha por conta do problema que teve com sua Alpine: a pista ficou movimentada, com todos fazendo suas tentativas com os pneus macios. Na primeira volta com os macios, Bortoleto chegou a ficar a 0s4 de Hulkenberg, mas o alemão encontrou muito mais tempo na sua segunda volta rápida com os macios e terminou o treino livre em sexto lugar, sendo um dos grandes destaques da sessão.