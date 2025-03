Fã chinês surpreende o brasileiro Bortoleto em sua primeira visita ao país

Gabriel Bortoleto não esperava encontrar um fã com a bandeira do Brasil e fotos suas até da época de kart quando pousou no aeroporto de Xangai na segunda-feira antes de sua estreia no país. Mas Brady Yu agora virou até um conhecido do piloto brasileiro, que vai largar em 14º na sprint deste sábado, após superar novamente o companheiro de Sauber Nico Hulkenberg. Lewis Hamilton sairá na frente, com a Ferrari, na corrida curta que começa à meia-noite pelo horário de Brasília.

Brady tem um perfil no X chamado G.Bortoleto-China e contou ao UOL Esporte que é um grande admirador do Brasil, gosta de futebol, e isso acabou se estendendo para a Fórmula 1 também. Quando era criança, torcia para o Felipe Massa e, desde a campanha do ano passado na Fórmula 2, virou fã de Bortoleto.

"Eu gosto dos jogadores brasileiros. No futebol, eu gosto bastante do Viny Jr".