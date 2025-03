Hamilton vai largar na frente na sprint do GP da China e Bortoleto é 14º

Bortoleto passa para a segunda fase novamente

O rendimento de Gabriel Bortoleto não vinha sendo muito bom na China até a sua segunda tentativa no SQ1: ele vinha sendo bastante mais lento que Nico Hulkenberg tanto no único treino livre, quanto na primeira volta da classificação da sprint.

O brasileiro, contudo, foi um dos pilotos que mais conseguiram melhorar na segunda tentativa e, com isso, passou para o SQ2. Logo que recebeu a comunicação do engenheiro, apenas disse "ok" e perguntou onde estava seu companheiro: Hulkenberg não teve um bom terceiro setor, não melhorou a volta na segunda tentativa, e vai largar em 19º na sprint.

Os outros eliminados foram Jack Doohan, outro estreante, que teve problemas no carro no treino livre, Pierre Gasly com a outra Alpine, as duas Haas, e Liam Lawson, com a Red Bull. O neozelandês cometeu um erro na última volta e vai largar em último.

Na frente, Hamilton levantou a torcida colocando a Ferrari na frente de Norris e Leclerc no SQ1.

"Quanto faltou para o Q3?"

Na segunda parte da classificação, Bortoleto abortou sua primeira tentativa, e teve apenas uma volta para marcar tempo. Na única volta que valeu, Bortoleto não fez um bom primeiro setor, mas depois virou exatamente no mesmo ritmo que Carlos Sainz com a Williams. Ele vai largar em 14º, justamente atrás do espanhol. "Quanto faltou para eu entrar no Q3?", perguntou ele ao engenheiro. Faltaram pouco mais de 0s7, o que é uma diferença considerável no estado atual da F1.