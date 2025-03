Verstappen: Volta do motor V10 me deixaria na Fórmula 1 por mais tempo

Não se sabe se há uma discussão realmente séria ou se é mais uma proposta com motivações puramente políticas, mas há um papo insistente de tentar trazer de volta à Fórmula 1 o barulhento motor V10, que não é usado há 20 anos na categoria. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Max Verstappen pareceram os mais empolgados com a conversa, com o tetracampeão chegando a dizer que correr com o V10 poderia alongar sua carreira na categoria.

"Definitivamente seria mais empolgante do que a gente tem agora", disse Verstappen. "Não faço as regras mas, puramente pela emoção do esporte, V10 é definitivamente muito melhor do que o que a gente tem agora. Lembro quando era criança, de ouvir o barulho dos motores. Mesmo que a velocidade fosse menor, a sensação que você tem vinda de um motor assim é algo que não dá para descrever."

Lewis Hamilton concordou com Verstappen. "Não é segredo que um V6 nunca soou muito bem", disse o heptacampeão. "Lembro-me da primeira vez que fui a uma corrida de Fórmula 1 em 1996 em Spa. E lembro-me de chegar lá e Michael passar pela curva 1, um com 13 ou 12 anos, e minha caixa torácica simplesmente vibrou. Foi a coisa mais incrível que já tinha sentido ou ouvido. E ao longo dos anos perdemos isso. Então, se formos capazes de voltar para aqueles motores de som incrível e também de atingir as metas sustentáveis, por que não? Esses motores V6 são maiores, mais pesados. E não sei se eles são tão sustentáveis por causa das baterias".