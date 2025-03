Verstappen elogia 'trabalhador' Bortoleto e revela dica antes da estreia

Já deu para perceber no curto espaço de tempo de Gabriel Bortoleto no paddock da F1 que, sempre que ele pode, vai buscar algum tipo de conselho de Max Verstappen, piloto cujo estilo admira bastante e também com quem ganhou proximidade, já que os dois volta e meia participam de eventos de automobilismo virtual juntos.

E, na primeira corrida de Bortoleto na F1, ele usou dessa proximidade para tirar uma dúvida importante para um novato momentos antes de fazer a estreia em uma corrida complicada, na chuva, na Austrália.

"Quando ele me pergunta algo, eu não sou do tipo que esconde as coisas", disse Verstappen quando perguntado pelo UOL Esporte sobre os conselhos que já deu ao brasileiro. "No grid, depois do hino nacional, ele veio até mim e disse, 'Max, o que você vai fazer?' Eu disse, 'colocar intermediários'. Ele disse, 'sério? Sério?' Eu disse, 'sim, colocar intermediários, vai ser ok. Se você não tem certeza, pergunte para a equipe, mas coloca intermediários'. É normal. É sua primeira corrida. É sempre muito estressante e bastante intimidante."