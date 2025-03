Ano da Ferrari na F1 começou com ritmo decepcionante e brigas no rádio

Para uma equipe que despontava como a potencial segunda força do grid neste início de temporada da Fórmula 1, a Ferrari teve um GP da Austrália bastante decepcionante. Mesmo antes de arriscar ficar com ambos os pilotos na pista com pneus de seco após uma pancada de chuva, sabendo que ela passaria rapidamente, eles já estavam devendo, em quinto e oitavo lugares.

Lewis Hamilton ficou preso no trânsito de carros mais lentos e Charles Leclerc não conseguia seguida no mesmo ritmo de George Russell, da Mercedes. Na classificação, eles já tinham ido mal: Hamilton rodou, Leclerc abortou a última volta, e o tempo todo eles pareciam superaquecer os pneus.

Para completar, ambos os pilotos - especialmente Hamilton, na primeira corrida na Scuderia - tiveram algumas trocas ríspidas com seus engenheiros de pista ao longo do GP de abertura da temporada da F1.