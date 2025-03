Uma quebra de suspensão causou acidente de Bortoleto? Sauber diz que não

Sobre o acidente, Key disse que "era muito fácil errar" em uma corrida como a de Melbourne. "Mas ele teve uma pilotagem bem limpa por muito tempo, o que é muito bom."

No paddock, Bortoleto começa a chamar a atenção

Pode parecer estranho, mas mesmo os dois títulos seguidos na Fórmula 3 e na Fórmula 2, ambos conquistados como estreante, não foram suficientes para o mundo da Fórmula 1 criar uma grande expectativa para a estreia do brasileiro Gabriel Bortoleto. Parte pela pouca experiência dele com carros da categoria antes deste fim de semana, parte pela expectativa de mais um ano difícil para a Sauber, na última temporada de transição antes da equipe se tornar o time de fábrica da Audi. Mas as opiniões começaram a mudar depois de vários sinais de maturidade que ele mostrou ao longo do final de semana de estreia.

Tudo começou com a resposta a Helmut Marko, consultor da Red Bull, que tinha colocado-o como um piloto nível B, aquele que vai ficar um tempo no grid, mas sem conquistas importantes. Bortoleto salientou que não podia dizer nada para convencê-lo do contrário, mas que o faria na pista. Lembrou que Marko, que tem como responsabilidade escolher pilotos para a Red Bull, já acertou e já errou, e ele provaria que seria um de seus erros. E, por final, lembrou que bateu pilotos escolhidos por Marko para ser campeão na F3 e F2.

Todos fatos inegáveis, que foram relembrados pela imprensa internacional quando ele passou para o Q2, ao contrário do companheiro bem mais experiente Nico Hulkenberg. Embora vários pilotos que mudaram de equipe, como Hulkenberg, tenham tido dificuldade com seus companheiros, o fato de Bortoleto ser um novato - e o menos experiente deles - fez com que ele se tornasse uma das surpresas da classificação, junto de Yuki Tsunoda, quinto com a Racing Bulls.

Mesmo assim, suas declarações pós-classificação demonstravam mais o descontentamento com o erro cometido no Q2, impedindo-o de marcou um tempo competitivo, do que qualquer empolgação por ter alcançado o Q2 com a Sauber. Ao UOL Esporte, ele disse inclusive que não queria ficar vendo classificação de fora da pista, ou seja, quer mesmo é chegar sempre ao Q3, uma meta pra lá de ambiciosa para quem está na equipe que segurou a lanterna em 2024. Depois da corrida, disse que preferia bater andando forte do que ser dominado pelo carro e ficar passeando na última posição.