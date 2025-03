'Prefiro bater buscando o limite do que terminar em último', diz Bortoleto

Nesse momento da prova, alguns pilotos decidiram não parar, e Hulkenberg ganhou posições com a tática correta da Sauber com ambos os carros. O alemão terminou em sétimo. "Nico marcou alguns bons pontos e estou muito feliz pela equipe. Estou ansioso para a China agora. Tiramos alguns pontos positivos deste fim de semana. E Aprendemos com os negativos."

Sem citar problemas com o carro, Bortoleto assumiu totalmente a culpa pelo acidente. "Quando você roda, tudo pode acontecer. Se eu tivesse mais alguns metros, dava para fazer um 360 e voltar e estaria tudo bem. Mas isso não aconteceu. E condições como essas são sempre difíceis, especialmente quando você não tem uma margem segura na liderança, por exemplo.Quando você está dando tudo de si e buscando os limites em condições como essa, a chance de erros acontecerem é alta. E, obviamente, não tenho orgulho disso. Não tenho orgulho de cometer meus erros, mas não é que eu vá ficar aqui chorando por isso", disse ele.

Bortoleto comentou ainda que é positivo para ele ter tido a experiência de pilotar no molhado com esses carros. "Em algum momento você precisa pilotar no molhado para sentir esse tipo de carro e ficar mais confiante com ele. Porque eu acho que quando você fica confiante com o carro no molhado, é muito mais fácil também no seco, porque essas são as condições mais difíceis que existem. Acho que estava fazendo um trabalho bem decente. Temos boa velocidade e qualidade na corrida foi boa."