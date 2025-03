Nem corrida tensa escondeu vantagem da McLaren e o que falta na Sauber

Ele chegou a liderar, optando por ficar na pista na hora da chuva mais forte com pneus de pista seca, e parou logo antes de voltar a ficar seco. Hamilton foi o décimo, sendo ultrapassado por Piastri na última volta, e Leclerc foi o oitavo.

Estreantes têm dia difícil, com uma exceção

Isack Hadjar bateu logo na volta de apresentação. Jack Doohan ficou pelo caminho na primeira volta da corrida. O brasileiro Gabriel Bortoleto vinha com um bom ritmo até perder o controle da Sauber e bater, imediatamente reclamando de seus freios, que foram um grande tema para ele desde a primeira volta da prova.

Ele teve uma série de comunicações confusas com o engenheiro ao longo da prova. O piloto reclamava da sensação com o freio e ouvia que não tinha que se preocupar com o alerta que estava aparentemente aparecendo em seu volante. E respondia que o problema não era o volante e, sim, que o pedal de freio estava ficando longo. Ele chegou a receber instruções para lidar com essa questão do freio algumas voltas antes de a corrida mudar de cabeça para baixo com a pancada de chuva no final.

Logo que bateu, ele pediu desculpas à equipe e voltou a citar os freios. Depois de sair do carro, contudo, ele disse que cometeu um erro, tentando recuperar o tempo perdido por um azar que teve com o Safety Car, sendo pego pelo carro de segurança e tendo pouco tempo para recuperar a volta depois de ser liberado. Isso fez com que sua diferença para o companheiro Nico Hulkenberg aumentasse de 2 para 12s. O alemão foi o sétimo colocado, conseguindo lucrar em uma prova na qual só 14 terminaram.

Entre tantas baixas, quem se salvou foi Andrea Kimi Antonelli, que chegou a rodar, sofreu no começo para passar Hulkenberg, mas depois evoluiu bastante na corrida e terminou em quinto.