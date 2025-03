Lewis Hamilton vai ter que aprender a usar novos botões em estreia na chuva

Lewis Hamilton terminou sua primeira classificação com a Ferrari na oitava colocação e sentiu que faltou dinamismo na Ferrari para entender as mudanças nas condições de pista em um sábado muito quente e úmido na Austrália. Umidade, inclusive, que vai trazer muita chuva para este domingo segundo a previsão do tempo. Algo que vai gerar novos desafios para o piloto inglês.

"Ainda tenho um longo caminho a percorrer. Ainda há uma tonelada de ferramentas que não usei. Que tal isso? E eu nunca tentei isso. O que isso faz? Acho que fizemos um bom trabalho tentando melhorar o carro. Como eu disse, quando você tem um problema no carro e tem experiência, você pode dizer, 'é aqui que eu quero chegar com isso', mas eu não sei qual ferramenta usar no momento. Estou muito dependente pela primeira vez dos meus engenheiros. Eles fizeram um ótimo trabalho, mas no passado eu diria, Bono, é isso que eu quero: esta configuração, esta configuração, e eu não posso mais fazer isso."

Para o domingo, o heptacampeão vai precisar muito de seu novo engenheiro de pista, Riccardo Adami. Isso, se chover. O piloto brincou que ele nem sabe onde fica o botão "wet", que muda a configuração para a pista molhada por meio de um controle no volante. Uma meia verdade, lembrando que Hamilton pediu várias mudanças no posicionamento dos botões quando chegou na Ferrari e tem uma configuração bem diferente daquela de Leclerc.