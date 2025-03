Bortoleto impressiona em 1ª classificação e 'não vê a hora' de GP na chuva

"Eu acho que a gente nunca pode ficar feliz, não importa o resultado que a gente tem, sempre tem onde melhorar.

Eu acho que a gente sempre tem que também ver os positivos, eu vejo os positivos de hoje, mas é lógico que eu queria completar uma volta no Q2 pelo menos para ver onde a gente estava", disse Bortoleto ao UOL Esporte.

"Na minha cabeça eu sabia que o único jeito de a gente avançar para o Q3, que era praticamente impossível na situação que a gente está, era fazer uma volta perfeita e o pessoal errar. Eu tentei, não deu certo, eu acabei cometendo o erro ali na 4, mas faz parte. Corridas são assim, principalmente na classificação, você tenta colocar o carro sempre no limite, você comete erros, acerta voltas incríveis e você tem que aceitar o momento."

E Bortoleto sente que está chegando muito perto do limite do carro, o que é raro para um estreante, principalmente com pouca quilometragem e é uma sensação suportada pelos tempos de Nico Hulkenberg, que ficou atrás dele tanto na classificação, quanto em dois dos três treinos livres. Na segunda sessão, eles estavam andando com configurações diferentes no carro.

"Eu sinto que eu estou extraindo bastante do carro agora, eu sinto que eu estou no limite, tanto quando você comete erros como eu cometi hoje no qualifying do Q2. Mas mostra que você está tentando tirar tudo que você tem e acabou que não deu. Eu só quero estar no Q3 e fazer todas as classificações que eu puder, sem ter que sair antes da hora", disse ele.

"Mas isso é um trabalho que a gente tem que fazer não na pista agora, mas fora dela, trabalhar duro com a equipe, entender os nossos defeitos, as qualidades e melhorar para as próximas etapas. Todo o trabalho que a gente fez fora da pista, no inverno, a gente colocou aqui agora, tenta extrair o máximo que dá e é isso. Quando a gente voltar da China, de novo ir para cima, tentar trazer algum upgrade para o Japão, vamos ver o que dá para fazer."