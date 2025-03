Piastri lidera o úiltimo treino antes da classificação e Bortoleto é o 11º

Russell foi a surpresa ao conseguir colocar a Mercedes entre os primeiros. Eles não estiveram mal na sexta-feira com os pneus médios e duros, mas sofreram com os macios, então é um bom sinal para eles que Russell tenha conseguido ficar a apenas 39 milésimos de Piastri, embora também tenha dado para notar que a traseira da McLaren estava bem arisca nesta sessão.

A Red Bull parece ter melhorado de maneira significativa entre a sexta-feira e o sábado. Max Verstappen saiu do circuito depois dos primeiros treinos livres dizendo nem sonhar com uma segunda fila na classificação. "Se a gente passar para o Q3, é porque fomos bem", disse ele à TV holandesa.

O carro parecia difícil de pilotar, instável, e o tetracampeão precisou de três voltas rápidas para fazer seu melhor tempo do dia. Isso mudou no sábado, mas só do seu lado da garagem. Liam Lawson, que foi muito mal no seu primeiro dia de Red Bull na sexta, teve um problema no motor e perdeu toda a terceira e última sessão antes da classificação.

O mesmo aconteceu com Oliver Bearman, que escapou da pista logo na sua primeira volta rápida do dia e causou uma bandeira vermelha. Ele já tinha batido na sexta, inclusive tendo que trocar seu motor. A batida foi no primeiro treino livre e o fez perder a segunda sessão. Então o britânico, que está fazendo sua quarta corrida na F1, vai para a classificação com menos de uma hora de treino no carro.