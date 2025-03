Para 'mentor' Alonso, Bortoleto é o melhor dos estreantes da F1 em 2025

"Acho que ele merece estar na Fórmula 1 e espero uma longa carreira aqui e bem-sucedida, e ele tem sido o melhor novato desta próxima geração. Vemos tantos novatos na F1 este ano e ele tem sido o melhor deles."

Alonso acredita que seja importante frisar isso até porque os resultados de Bortoleto neste ano muito provavelmente não serão do mesmo nível dos demais, pois a Sauber tem um dos piores carros do grid. A Fórmula 1 é um campeonato diferente da base porque cada equipe faz o seu carro e, portanto, há diferenças mais marcantes de performance do que na Fórmula 3 ou na Fórmula 2, categorias em que os carros são iguais, e que foram vencidas por Bortoleto nos dois últimos anos.

"Talvez ele não tenha o carro no momento para igualar seus resultados no primeiro ano, mas espero que as pessoas não se esqueçam do que ele fez nos últimos dois anos."

Isso ficou evidente no primeiro dia de treinos livres na Austrália: Bortoleto andou na frente do companheiro Nico Hulkenberg na primeira sessão e ficou em 18º lugar no final do dia.

Mais um brasileiro chegando

Quem começou bem a temporada foi Rafael Câmara, que começa o campeonato da Fórmula 3 como um dos favoritos ao título. O brasileiro, que é piloto da academia da Ferrari e faz sua estreia na F3, foi o mais rápido no treino livre e fez a pole position para a corrida, na etapa de abertura.