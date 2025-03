Leclerc é o mais rápido do dia na Austrália em briga apertada com a McLaren

A exemplo do que já tinha acontecido na primeira sessão, o companheiro de Leclerc, Lewis Hamilton, não conseguiu andar no mesmo ritmo do monegasco. Ele chegou a reclamar do comportamento do carro no treino da manhã e conseguiu evoluir, mas terminou o dia em quinto lugar, atrás da surpresa Yuki Tsunoda.

A Racing Bulls foi a surpresa desse primeiro dia, com Isack Hadjar em sexto lugar, enquanto a Williams caiu bastante na segunda sessão, depois de Carlos Sainz ter feito o segundo melhor tempo no começo do dia. A evolução de pista costuma ser bastante acentuada na Austrália, e é possível que um carro renda melhor quando a pista oferece menos aderência e depois fique para trás.

De qualquer maneira, o grid continua apertado. Quatorze pilotos estiveram no mesmo segundo neste primeiro dia de atividades. Os carros voltam à pista nesta sexta-feira à noite, a partir das 22h30, pelo horário de Brasília.