Norris lidera e Bearman bate no primeiro treino livre do GP da Australia

No finalzinho do treino, George Russell rodou e por pouco também não parou no muro.

Nesta primeira sessão, alguns carros, como a Red Bull e a Aston Martin, ainda estavam fazendo experimentos aerodinâmicos, com o time de Max Verstappen e Liam Lawson tendo trazido para Melbourne uma nova carenagem, com alterações perto do motor. O time tem testado várias configurações diferentes para entender como extrair a melhor performance possível do carro. Verstappen foi o quinto.

A McLaren confirmou que está forte, mas a Ferrari também pareceu rápida, pelo menos nas mãos de Charles Leclerc, que marcou seu melhor tempo bem antes de Norris, lembrando que, como essa pista não é usada ao longo do ano, há uma grande evolução os tempos com o emborrachamento do asfalto.

O companheiro de Leclerc, Lewis Hamilton, reclamou do comportamento do carro. "Não estou conseguindo virar", disse ele via rádio durante a sessão. Ele foi apenas o 12º no primeiro treino.

Outro destaque foi Carlos Sainz. A Williams vem andando bem desde a pré-temporada e a expectativa é de que, no mínimo, eles fiquem à frente do segundo pelotão.

A segunda sessão de treinos livres será realizada a partir das 2h da manhã, pelo horário de Brasília.