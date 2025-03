McLaren é favorita? 'Vocês vão se surpreender com a Ferrari', diz Norris

A temporada da Fórmula 1 começa neste final de semana, na Austrália, com a expectativa de que a McLaren comece o ano na frente, depois do desempenho demonstrado pelos atuais campeões mundiais nos três dias de testes de pré-temporada no Bahrein. Há quem diga que a vantagem deles é considerável, inclusive. Mas Lando Norris questionou nas suas primeiras entrevistas em Melbourne se os analistas estão olhando os dados corretamente.

"Há muitas coisas que outras pessoas não viram, em que outras equipes pareciam extremamente fortes. Incluindo a Red Bull, incluindo a Mercedes, incluindo a Ferrari. E eu sei quanto combustível e coisas do tipo a Ferrari em grande parte dos testes. Você ficaria surpreso com o quão rápido eles serão neste fim de semana. As pessoas podem falar o que quiserem", disse Norris.

Com "combustível e coisas do tipo", Norris está falando a respeito da configuração de motor, que a Ferrari teria usado em um nível mais baixo. De fato, as fontes ouvidas pela coluna durante os testes não colocavam a McLaren com tanta vantagem quanto alguns analistas, que ficaram particularmente impressionados com uma simulação de corrida feita por Norris no segundo dia de testes.