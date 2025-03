GP da Austrália: Datas, horários e tudo sobre a 1ª etapa da temporada da F1

O campeonato de 2025 da Fórmula 1 começa neste fim de semana com o GP da Austrália, marcando a volta do Brasil ao grid da categoria com um piloto titular. Gabriel Bortoleto, atual campeão da Fórmula 2, vai correr pela Sauber, equipe que foi a última colocada ano passado e que passa por um período de reconstrução antes de se tornar o time de fábrica da Audi.

Além de Bortoleto, outros cinco pilotos vão começar sua primeira temporada completa na F1, em um grid bastante modificado em relação ao ano passado.

Na briga pela vitória, as performances da pré-temporada indicam que a McLaren pode começar o ano com certa vantagem, com a Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc tendo demonstrado bom desempenho também. E a surpresa do início do ano deve ser a Williams, liderando o segundo pelotão.