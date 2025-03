Vou provar que chefe da Red Bull está errado, diz Bortoleto após crítica

Bortoleto e Hulkenberg não têm grandes expectativas para esta temporada depois que o carro da Sauber apresentou inconsistências no seu comportamento nos testes de pré-temporada. Trata-se de uma das equipes que estão mais focadas no ano que vem, quando a F1 muda o regulamento e, também, quando a Audi assume oficialmente a equipe. Mas Hulkenberg salientou que a pista em que são feitos os testes, no Bahrein, é muito específica, e o comportamento do carro pode mudar no Albert Park. "Essa é a pergunta de ouro para todo mundo."

Os treinos livres do GP da Austrália começam às 22h30 desta quinta-feira, pelo horário de Brasília. O GP da Austrália será na madrugada de domingo, a partir da 1h da manhã.