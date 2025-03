Tetra, Verstappen admite que pode ter início de ano diferente na Austrália

Assim que pilotou o carro de 2025 pela primeira vez, Verstappen na verdade estava aliviado. Ele sentiu que o comportamento tinha melhorado em relação ao modelo do ano passado, com o qual brigou pela maior parte da temporada, mesmo vencendo.

No entanto, durante a pré-temporada, a Red Bull foi sofrendo atrasos, ora por mudanças demoradas na configuração, ora por problemas técnicos, e o diretor técnico Pierre Wache admitiu que as coisas não estavam saindo exatamente como o programado.

"Parte do retorno que tivemos era o que esperávamos, em termos do comportamento. O carro tem características mais estáveis do que o do ano passado, mas é difícil reequilibrar o carro no momento, mas estamos explorando soluções diferentes."

O interessante é que Wache diz que o carro é mais diferente em relação ao anterior do que o modelo de 2024 era em comparação com o de 2023. Visualmente, não é o que parece. O carro de 2024 era bem mais diferente do anterior e tinha características que foram copiadas pela maioria das equipes para este ano.

"A forma daquele carro era muito diferente, mas o tipo de conceito era o mesmo. Agora, a maneira como nós extraimos velocidade do carro e suas características são completamente diferentes. São mudanças que nos dão mais opções para reequilibrar o carro. Mas está demorando mais [do que esperávamos] para entender qual é a melhor opção, e esse é o nosso processo no momento."

Por conta isso, a Red Bull estava fazendo testes aerodinâmicos até a última hora do último dia do teste, quando as demais equipes estavam focando em simulações de classificação e de corrida (que Verstappen acabou não fazendo).