Engenheiro que atuou com Norris será voz no ouvido de Bortoleto em estreia

"Eu não diria que eu trouxe ele, eu acho que viram grandes qualidades dele na McLaren, obviamente, quando ele era performance do Lando, então já havia um interesse nele, provavelmente não só da Sauber, mas em outras equipes também, o que é muito comum quando você tem um engenheiro bom que não está num cargo como o que ele está agora". disse Bortoleto com exclusividade ao UOL Esporte.

"Ele recebeu uma oferta, e sabia que eu seria o piloto da equipe. A gente tinha feito uma ótima temporada de Fórmula 2 juntos, onde eu aprendi muito com ele, então foi uma motivação extra para ele aceitar isso. E ainda bem que ele aceitou, porque eu estou muito feliz trabalhando com ele. É um cara extremamente inteligente, e muito legal de trabalhar junto",

Lopez Garcia foi engenheiro de performance de Lando Norris por três temporadas, sendo também engenheiro de pista subsituto e fazendo algumas provas na função, que é como se fosse um degrau acima do que ele ocupava originalmente. Em 2024, o espanhol, que também teve uma passagem pela Haas, se tornou chefe da equipe de testes e, com isso, passou a trabalhar com Bortoleto, que na época era piloto do programa de jovens do time inglês.

"Ele era o meu 'chefe' ano passado. É muito legal a equipe deixar essas pessoas estarem ao meu redor com tanta abertura. São pessoas que estão trabalhando muito perto comigo."

Na chamada 'ilha' de engenheiros do lado da garagem de Bortoleto está Lopez Garcia ao lado do engenheiro de performance Xavier Santafe, que já estava na Sauber, e de Roberto Streit.

"O Robertinho está com o mesmo cargo que ele tinha comigo na Fórmula 2 e 3 de driver coach analisando dados, o que é algo extremamente importante e algo que muitos pilotos no grid têm também. Acho que essas pessoas são fundamentais para o meu desenvolvimento e para mim é um grupo de quatro pessoas. Engenheiro de pista, de performance, driver coach e piloto, e a gente está trabalhando muito bem juntos, com uma comunicação cada vez melhor, então eu estou muito feliz."