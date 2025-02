Xadrez, aulas de italiano e muita pizza: A nova vida do ferrarista Hamilton

Na Ferrari, não é diferente. Hamilton poderia se comunicar em inglês com os engenheiros - muitos deles, inclusive, não são italianos - mas para ele é importante.

"Quero que as pessoas saibam que estou disposto a ir além para conseguir me misturar e contribuir com meu máximo potencial. Então, estou gostando, e é desafiador praticar, e definitivamente é difícil sempre reter e lembrar as palavras. Não é fácil aprender outro idioma. Mas estou chegando lá aos poucos. Acho que consistência é a chave, e é por isso que realmente amo estar aqui na fábrica, porque estou praticando mais e mais a cada dia."

Xadrez com o novo companheiro Leclerc

A adaptação à Ferrari também passa pela relação com o companheiro Charles Leclerc, uma cria da Scuderia, chamado de "predestinado" pelos italianos e que está iniciando sua sétima temporada pelo time de Maranello.

Os dois logo encontraram um hobby em comum: o xadrez. Leclerc já costumava ter partidas acaloradas com o ex-companheiro Carlos Sainz e dizia ser melhor que o espanhol, que não concordava, como percebi em uma exclusiva que fiz com os dois juntos no início do ano passado.