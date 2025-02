Pré-temporada da F1 começa nesta quarta com brasileiro Bortoleto na pista

Os próximos três dias, a partir desta quarta-feira (26) serão intensos para as equipes da Fórmula 1 e para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que se prepara para estrear na categoria: a pré-temporada será realizada no Bahrein, com atividades de pista das 4h da manhã, pelo horário de Brasília, até as 13h, terminando na sexta-feira (28).

A primeira corrida do ano será na Austrália, dia 16 de março.

Bortoleto vai andar nos três dias, já que sua equipe, a Sauber, é uma das que vão ter um piloto por período, lembrando que, nos testes, cada equipe só pode utilizar um carro. O brasileiro, atual campeão da Fórmula 2 e campeão da Fórmula 3 em 2023, estará no C45 no período da tarde no Bahrein na quarta e na quinta (com início às 9h da manhã pelo horário de Brasília, e com transmissão pelo BandSports e F1TV), e pela manhã no terceiro e último dia.