Mercedes lança 1º carro da era pós-Hamilton testando mudanças internas

"A cada ano descobrimos um problema, o resolvemos e ele criou um novo. E provavelmente fomos muito mais disciplinados com cada mudança que fizemos e mais minuciosos do que nunca em termos de execução do simulador, apenas para garantir que não cairíamos em uma nova armadilha. E até agora é um passo razoável, obviamente você não tem ideia do que todo mundo está fazendo".

O ponto central de trabalho no carro foi na suspensão dianteira, buscando melhorar o desempenho especialmente nas curvas de baixa velocidade. E também ajuda a corrigir a questão do aquecimento de pneus, que funcionou a favor do time nas corridas disputadas sob baixas temperaturas, mas que prejudicou o ritmo de corrida na maioria das provas.

Pelo que vão brigar em 2025

Visão lateral do W16, carro da Mercedes para a temporada de 2025 da F1 Imagem: Mercedes/Divulgação

A ambição é voltar a lutar pelo título pela primeira vez desde 2021 e o fato é que a Mercedes estava mais próxima da disputa pelas vitórias no final da temporada passada do que esteve no início, mas a falta de consistência no desenvolvimento do carro torna impossível dizer se essa é realmente uma tendência.

George Russell mal pode esperar para ter a chance de disputar um título, mas precisa cometer menos erros para se colocar nesta posição. E o próprio Toto Wolff já repetiu algumas vezes que sabe que vai passar por momentos mais tensos com Kimi Antonelli neste primeiro ano e fez questão de controlar as expectativas.