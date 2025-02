Aston Martin 'enxuga' carro em ano de preparação para se tornar time grande

A asa dianteira do é uma evolução significativa mesmo em relação à atualização que o time trouxe no final do ano passado e que já visava encontrar soluções para o carro de 2025, mas a grande diferença está nas laterais do carro, os sidepods, bem mais rebaixados e recortados para melhorar o fluxo de ar.

Também houve mudanças nos dutos de freio, para melhorar seu resfriamento e o gerenciamento do fluxo de ar, e asa traseira também traz mudanças para dar mais estabilidade ao carro especialmente na entrada das curvas, evitando que o carro deslize.

Pelo que vão brigar em 2025

Imagem do carro do campeonato de 2025 da Fórmula 1 da Aston Martin Imagem: Divulgação/Aston Martin

No quarto ano do mesmo regulamento, é difícil alguma equipe encontrar algo que gere um salto tão grande quanto o que a Aston Martin precisaria para entrar na briga por vitórias e lutar por um top 4, então uma expectativa mais realista é a manutenção do quinto posto e pelo menos uma trajetória de melhora mais contínua no desenvolvimento do carro.

Sabemos que Alonso vai aproveitar as oportunidades que aparecerem, Stroll parece ter chegado ao máximo de desenvolvimento do que consegue fazer, e o time segue em compasso de espera para que todo o investimento que vem sendo feito gere frutos. Para isso, 2025 será importante para estabilizar o barco e dar um salto importante - com todas as condições para isso - no ano que vem com o novo regulamento.