Alpine tenta arrumar a casa, mas começa o ano com estreante já pressionado

A Alpine passará por um ano de transição, em sua última temporada como, efetivamente, a equipe de fábrica da Renault. Então eles terão de equilibrar o quanto de seus recursos será focado em 2025 e o quanto fica para a adaptação ao motor Mercedes que eles passarão a usar ano que vem.

Oakes disse que vai se divertir nesse processo de decisão de ir aumentando o percentual de trabalho no carro novo.

Pelo que vão brigar em 2025

Não dá para imaginar que a Alpine vá brigar muito além do sexto lugar do ano passado. Na verdade, o time se recuperou nos últimos meses do ano de um vexame, pois era o nono colocado quando o chefe Oliver Oakes assumiu. E claro que muito disso tem a ver com a pontuação altíssima que eles conseguiram por não pararem antes da bandeira vermelha no GP de São Paulo, quando seus dois pilotos subiram ao pódio.

Então nem dá para dizer que a Alpine foi a sexta força do campeonato passado. E a necessidade de acomodar o motor Mercedes ano que vem, juntamente do risco que sempre existe ao promover um piloto estreante, são outros motivos para acreditar que um repeteco da posição de 2024, com o objetivo de pontuar consistentemente e aproveitar uma ou outra corrida maluca, seja o mais plausível para o time.