Red Bull busca corrigir a rota e voltar à ponta para manter Max Verstappen

Há a dúvida, ainda, do quanto a Red Bull vai focar neste campeonato, dependendo da situação em que eles se encontrarem após as primeiras etapas. Isso porque a equipe está se preparando para um enorme desafio em 2026: fazer o próprio motor, em parceria com a Ford. O próprio Wache já admitiu que eles vão começar o ano com um plano (e tentando usar o fato de terem sido terceiros em 2024 e, com isso, terem mais tempo de túnel de vento que McLaren e Ferrari pelo menos até o final de junho). Mas já estão prontos para mudar os planos.