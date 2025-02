Hamilton vai lutar pelo título em ano de estreia na Ferrari? Rivais opinam

Uma das grandes expectativas da temporada de 2025 da Fórmula 1 é saber se a parceria entre Lewis Hamilton e Ferrari vai vingar logo de cara, ainda mais porque o time italiano veio em uma crescente no final do ano passado, conseguindo levar a disputa do mundial de construtores com a McLaren até a última corrida. E nenhum dos rivais está descartando a possibilidade do piloto de 40 anos ir bem logo de cara.

"Todos nós sabemos o quão bom Lewis é. Não há debate sobre isso", disse Max Verstappen, que disputou o título de 2021 diretamente com o britânico. "Mas tudo depende do carro."

Para seu chefe na Red Bull, Christian Horner, além do carro, o embalo também pode ser importante. No momento, a empolgação com a união do piloto mais vencedor da história com a equipe mais vencedora da história é enorme, e um início positivo da temporada pode aumentar isso e ser positiva para Hamilton.