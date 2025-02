Tem um campeonato em que Bortoleto está confiante para ano de estreia na F1

A diferença é que, diferentemente da brincadeira das mídias sociais, a briga não será por pelo menos uma posição no pódio. A equipe está em plena transição, tendo sido totalmente assumida pela Audi no final do ano, mas fazendo seu último ano como Sauber, preparando-se para a mudança de nome e também para usar o novo motor dos alemães a partir do ano que vem.

"Eu acho que as equipes que andaram bem ano passado vão ser aquelas que vão estar esse ano de novo, até porque é o mesmo regulamento de carro, motor e tudo. Mas vamos ver o que a gente consegue alcançar. Eles acabaram muito melhor do que eles começaram, ainda assim era difícil, porque se você for pensar, nos pontos tem duas McLarens, duas Red Bulls, duas Mercedes? Para as equipes do pelotão ali do meio, você tem dois lugares para fazer pontos, então você realmente tem que ter uma performance boa para estar liderando isso. Mas eu acho que se a gente alcançar alguns pontos seria muito positivo, vendo como a gente acabou ano passado. Aí depende de quantas outras equipes evoluíram no inverno e a gente também."

'Equipe está contente comigo'

Do lado de Gabriel, o foco é chegar o mais bem preparado possível, mesmo com todas as limitações de testes da F1. Os pilotos só podem andar 1000 km por ano com carros de dois anos atrás, e só andam com os carros atuais em dias de filmagem, com restrição de 100 km, e em três dias (com apenas um carro para os dois pilotos) na pré-temporada, que será realizada semana que vem.

"Eu acho que a evolução tem sido muito grande, principalmente da área de entendimento técnico do carro, o quanto a gente pode jogar durante a volta com diferencial, freio, todas essas coisas que a gente pode mexer durante a volta, eu acho que isso é onde a experiência realmente faz grande diferença, e é o que eu estou adquirindo agora e aprendendo cada vez mais. A equipe está bem contente pelo que eu percebi, eu estava feliz pelos resultados de pista e entendimento técnico, e fiquei bem feliz."

Gabriel também teve uma mudança de vida recente, deixando a Itália, para onde se mudou aos 13 anos para seguir seu sonho de virar piloto de Fórmula 1, e indo morar em Mônaco, como a maior parte dos pilotos do grid faz há anos. É como se fosse parte do pacote de ser piloto da categoria máxima do automobilismo.