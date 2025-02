O time de F1 que teve 3 nomes em 3 anos crê ter encontrado sua fórmula

Isack Hadjar (francês, 20 anos)

Melhor resultado na F1: estreante

Nome do carro: VCARB02

Motor: Honda RBPT

Posição em 2024: 8º lugar

O que sabemos até agora do carro novo

O temor de repetir a Haas e ter imagens vazadas do primeiro teste do carro fez a Racing Bulls mudar sua programação. Inicialmente, eles colocariam o carro de 2025 na pista pela primeira vez em Imola na segunda-feira (17), mas só lançariam a pintura no evento F175 em Londres no dia seguinte, mas alteraram a data do shakedown para a quarta-feira (19), no circuito de Imola.

Taking in this beauty from every angle #F1 #VCARB pic.twitter.com/TNAsAXGm3j ? Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) February 19, 2025

O novo carro segue a tendência de reaproximação com a Red Bull, depois de uma tentativa do time italiano seguir seu próprio caminho em termos de desenvolvimento. Com as suspensões, câmbio e transmissão da Red Bull, eles mantiveram o oitavo lugar de 2023 ano passado, mas com quase o dobro de pontos.