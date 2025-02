Hamilton faz sua estreia com carro novo da Ferrari com mudanças importantes

Eles não podem andar muito neste tipo de teste - o limite é de 100km por piloto - e os pneus também são diferentes daqueles usados nas corridas. Mas os pilotos costumam dizer que já dá para ter uma ideia do que pode ser trabalhado para melhorar a performance mesmo com essas restrições. "Nada chamou a atenção negativamente, o que é bom para esse momento. Só dá para sentir mais quando formos para uma pista mais quente, como teremos no teste no Bahrein", disse Leclerc após andar no carro novo. A imprensa italiana fala em um carro 0s4 por volta mais rápido que o anterior nas simulações, mas não é incomum que as equipes consigam dar grandes passos entre uma temporada e outra.

A equipe fez a opção por uma mudança na geometria da suspensão dianteira, que afeta o fluxo de ar, dando mais espaço para o assoalho ser alimentado, algo muito importante no regulamento atual. Foi uma decisão que os rivais já tomaram, mas que a Ferrari resistiu mais, e vem em conjunto com alterações no perfil do bico.

SF-25, novo carro da Ferrari para a temporada 2025, tem uma suspensão dianteira diferente Imagem: Ferrari/Divulgação

É uma decisão importante porque isso muda o fluxo de ar logo que ele entra em contato com o carro, o que vai alterando também o restante das interações. Então, toda a parte central do carro também teve que ser remodelada, e os componentes internos também. "O que você vê é a ponta do iceberg", contou Loic Serra, diretor técnico da Ferrari.

Assim como a McLaren, a Ferrari adotou a tática de repensar todas as áreas do carro, apostando que muito do que for aprendido em 2025 poderá ser aproveitado no projeto do próximo ano que vem, mesmo com a mudança de regulamento.

Mas será interessante observar se o time italiano vai perder terreno a partir do segundo terço do ano. Isso porque está definido que haverá testes mais severos para a flexibilidade da asa dianteira, o que foi importante para o crescimento ferrarista na parte final do ano passado.