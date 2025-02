Hamilton destaca calma e vê Ferrari pronta para vencer o campeonato

Lewis Hamilton teve sua primeira chance de andar com o carro de 2025 da Ferrari nesta quarta-feira (19) na pista de Fiorano, na Itália, e demonstrou estar muito confiante no que o time pode conquistar. Perguntado se a Ferrari tem todas as ferramentas para voltar a vencer um campeonato, algo que não acontece desde 2008, ele respondeu com um simples "sim".

Depois, elaborou um pouco mais e mostrou uma sintonia com seu novo companheiro, Charles Leclerc, que tinha passado por uma sabatina da imprensa pouco antes dele e havia tocado exatamente nos pontos citados por Hamilton.

"Eu já trabalhei com duas equipes campeãs antes. Eu sei como é e como é sentir um time vencedor. A paixão aqui é algo que você nunca viu antes. Eles têm absolutamente todos os ingredientes necessários para vencer um campeonato mundial. É só juntar todas as peças. Temos grandes líderes em Fred [Vasseur, chefe da equipe], John [Elkann, presidente da Ferrari] e Benedetto [Vigna, CEO da Ferrari]. Todo mundo tem uma abordagem muito calma e boa. Ninguém fala que somos perfeitos em todas as áreas. Todo mundo pensa: 'precisamos nos elevar em todos os lugares'. Eles não medem esforços para tentar fazer isso."