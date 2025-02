Do verde ao preto: Sauber mostra carro da estreia de Bortoleto na F1

"Também é o começo para mim, então tenho muito a aprender e a progredir. É nisso que estou pensando agora. Vamos passo a passo, mas ao responder à sua pergunta, a mentalidade nunca muda. É só uma questão de tempo. É muito raro você ter a oportunidade de entrar na Fórmula 1 no primeiro ano e ter um carro para vencer imediatamente. Acho que a maioria dos campeões mundiais já passou por essa fase."

O que sabemos até agora do carro novo

A direção para o carro de 2025 começou a aparecer com as novidades que foram implementadas nas últimas corridas do ano passado, e os primeiros sinais são positivos. Porém, é esperado que os rivais evoluam e a Sauber, pelo momento de transição, tende a não conseguir dar passos tão grandes quanto eles.

Sauber divulgou carro que será usado por Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 em 2025 Imagem: Divulgação

Pelo menos a primeira impressão de Nico Hulkenberg, que vem de pilotar o carro que foi sexto colocado ano passado, a Haas, lembrou que a parte operacional da equipe, seu grande problema no início de 2024, já estava muito melhor no final da temporada. E contou que suas impressões do carro do ano passado, com que ele testou no final de 2024, foram melhores do que ele imaginava. "Não me surpreendi, mas não achei o carro tão ruim, não era tão diferente em comparação com o que estava acostumado. Acho que as atualizações de Las Vegas foram um passo significativo e a tendência é de melhora."

Em teoria, será mais um ano de poucas novidades no carro e foco maior em fazer o melhor carro possível para a estreia da Audi. "O ponto de partida é difícil, mas agora só podemos especular onde estamos e onde todos os outros estão. Para nós, o lema é seguir em frente, nos esforçar, trabalhar duro e maximizar tudo dentro e fora da pista."