Após revolução interna e nova dupla, Haas busca se firmar dentro do top 10

Eles optaram por não seguir a Ferrari, equipe da qual compram os componentes internos, além da unidade de potência, e vão continuar com a mesma geometria de suspensão na dianteira. Com isso, eles vão usar a suspensão ferrarista de 2024. Essa decisão foi tomada para evitar surpresas com os desdobramentos aerodinâmicos da mudança, até porque, como cliente, a Haas só receberia os dados depois que o time de Maranello terminasse seu projeto.

Pelo que vão brigar em 2025

Mesmo com 20 funcionários tendo começado a trabalhar na Haas no começo do ano, aumentando o quadro da equipe para 320 pessoas, a equipe segue sendo a menor do grid da F1. Por isso, conseguir um sétimo lugar, como em 2024, é uma grande vitória para eles, que inclusive estavam lutando com a Alpine, uma equipe com uma montadora por trás, até a última corrida do ano.

Mas eles estão crescendo e, em 2025, Komatsu espera que, pela primeira vez, a Haas tenha que fazer as contas para não estourar o teto de gastos, mesmo tendo uma operação muito menor do que as demais. Não é um problema ruim de se ter, em um momento bom economicamente para a equipe, com parcerias sólidas que, inclusive, fazem com que o dono Gene Haas não tenha que investir um centavo sequer no time.

Dentro desse cenário, manter uma posição perto do sétimo lugar, embora tudo aponte para uma tendência de crescimento do time a médio prazo. A Haas não é de colocar muitas novidades no carro mas, quando fez em 2024, no GP dos EUA, viu uma grande melhora, e nem todos os rivais podem dizer o mesmo.

Por outro lado, várias vezes em 2024 ficou a impressão de que Nico Hulkenberg estava pilotando muito próximo do limite do carro de maneira consistente, conseguindo resultados que outros pilotos talvez não conseguiriam. Esteban Ocon não vem de um ano ruim, mesmo com uma relação péssima internamente na Alpine, e terá a missão de continuar o bom trabalho do alemão.