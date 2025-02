Williams coloca o FW47 na pista ao vivo para começar ano com Sainz e Albon

A Williams seguiu a estratégia da McLaren e já colocou o carro de 2025 na pista, com uma pintura especial. O novo contratado, Carlos Sainz, foi o primeiro a andar com o FW47, em uma fria manhã em Silverstone, na Inglaterra. A ideia foi apenas checar todos os sistemas do carro antes de empacotar tudo para os testes de pré-temporada, que começam dia 26 de fevereiro, no Bahrein.

A pintura que será usada no campeonato será lançada na festa que a F1 promove para comemorar seus 75 anos na próxima terça-feira (18), em Londres, também na Inglaterra. A temporada começa com o GP da Austrália, dia 16 de março.

A equipe demonstrou confiança de que tudo sairia bem, transmitindo a primeira volta do novo carro ao vivo, incluindo o rádio irrestrito do piloto. E a reação de Sainz foi dizer que "estava muito frio!" na pista de Silverstone. Sobre os sistemas do carro, ele só relatou que tudo funcionava como esperado.