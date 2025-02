McLaren é a primeira a colocar carro novo na pista em busca do bicampeonato

E também porque, para o desenvolvimento do que veremos na pista no início de 2025, eles ainda puderam usar sua alocação mais generosa de desenvolvimento aerodinâmico, pois estavam em terceiro lugar quando as cotas do segundo semestre de 2024 foram definidas.

Então faz sentido usar isso para começar 2025 com um carro com mudanças importantes, tentando dar um passo adiante buscando começar o ano com vantagem sobre os rivais

Outro ponto levantado pelo time é a aposta de que será possível testar conceitos para 2026 usando o carro deste ano, e isso explica parte das mudanças.

Pelo que vão brigar em 2025

Pilotos Lando Norris e Oscar Piastri celebram com os membros da McLaren o título do Mundial de Construres da F1 Imagem: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

É impossível não colocar a McLaren na luta pelo título. A organização como um todo aprendeu muito com os erros que fizeram com que algumas vitórias que pareciam garantidas no papel escapassem, pela estratégia, procedimentos de largada ou inexperiência dos pilotos disputando resultados importantes.