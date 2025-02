F1 sem rádio dos pilotos? O que está por trás da 'nova surpresa' da FIA

O lançamento da parceria entre a Mercedes e a Adidas, na sede da empresa alemã de material esportivo na Alemanha, foi também a primeira oportunidade de falar com o presidente da GPDA (associação dos pilotos de GP), George Russell, sobre a resposta da Federação Internacional de Automobilismo aos pedidos de diálogo feitos por eles no final do ano passado: aumentar, de maneira unilateral, as punições para uma série de comportamentos considerados inadequados pela entidade, com multas bem mais altas daquelas praticadas em punições de pista, chegando até a suspensões.

Perguntado pela coluna sobre qual seria o próximo passo, Russell deu a entender que, mais uma vez, os pilotos foram pegos de surpresa.

"Para ser honesto, foi... Sempre parece que há uma nova surpresa sendo trazida para o esporte. Como você disse, o que vem a seguir? Não sabemos o que vai acontecer. Esperamos apenas que haja um relacionamento mais dual e que possamos trabalhar juntos no melhor interesse do esporte", disse Russell