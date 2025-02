Marcas se juntam a Bortoleto de olho no novo (literalmente) público da F1

No final do ano passado, quando Bortoleto foi para as duas últimas corridas da Fórmula 2 na liderança do campeonato, e sagrou-se campeão como estreante, assim como tinha feito em 2023 na Fórmula 3, outra grande empresa, O Boticário, uniu-se ao piloto brasileiro, por meio da linha Malbec. E a justificativa de marketing foi semelhante.

"Malbec e Gabriel representam a determinação do brasileiro na busca por deixar sua marca. Para nós no Boticário, uma empresa com 47 anos de história no Brasil, é simbólico estar com um piloto de 20 anos que vem conquistando seu espaço a cada corrida.", afirma Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo.

Foi em 2023, quando conquistou o título da Fórmula 3, que Bortoleto passou a ter o apoio da Porto Seguradora, que na época já patrocinava Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin e campeão da Fórmula 2 do ano anterior. Oliver Haider, superintendente de marketing da Porto, revelou que essa estratégia busca "entender como podemos nos comunicar com esse público jovem, como estar próximo dele, e Bortoleto casa muito com isso."

Mais voltado ao patrocínio do automobilismo desde 2015, com ações na equipe Alpine na F1 e também em outros campeonatos no Brasil, do Rali dos Sertões à Stock Car Brasil, o Banco Regional de Brasília também é patrocinador de Gabriel Bortoleto. Para completar, a Barthelemy, marca que leva a alfaiataria para roupas de praia masculinas, e a Snapdragon, empresa de processadores que também é patrocinadora da Mercedes na F1, também estavam com Bortoleto desde a Fórmula 2.

Ter patrocínios fortes é extremamente importante principalmente no início da carreira na Fórmula 1, ainda mais aliados ao tipo de trajetória que Bortoleto tem, com dois títulos nos últimos dois anos.

Mesmo que, atualmente, a adoção do teto orçamentário tenha diminuído a dependência das equipes do patrocínio vindo dos pilotos, estar bem amparado é mais um ingrediente que conta a favor.