Mercedes pós-Hamilton tem Russell pronto para liderar e cautela com novato

Cautela com estreante Kimi Antonelli

A Mercedes vai mesmo precisar de liderança e consistência vinda de Russell, pois foi obrigada, com a saída antecipada de Hamilton, a promover Andrea Kimi Antonelli um ano antes do previsto. O plano original já era bastante ousado: Antonelli faria a F2 em 2024, e teria a opção de um segundo ano na categoria ou uma vaga em uma equipe menor na F1 em 2025, para estrear na Mercedes só em 2026. Agora, o italiano de 18 anos e que há pouco mais de um ano estava pilotando na Fórmula Regional, o que pode ser considerado três categorias abaixo da F1, estará sob os holofotes.

"Ele é bom com a pressão, alguém que sempre pilotou na frente em todas as categorias que disputou precisa administrar bem a pressão. Mas também é importante para nós manter as expectativas no lugar certo", lembrou Wolff. "Ele não estará na pole em Melbourne (na primeira corrida do ano da F1, em 16 de março), nem vai ganhar a corrida. Isso seria o objetivo errado. Queremos prepará-lo para 2026."

Antonelli mal pode esperar pelos testes no final de fevereiro e a estreia na Austrália. Há muita expectativa em cima dele desde o kart, e há tempos não se via um piloto chegar na Fórmula 1 com tantos quilômetros de testes. "Sinto que sei todos os procedimentos, mas um fim de semana de corrida é diferente, então é claro que quero ir para a pista e ver o que posso fazer."

E esse será apenas o primeiro desafio, a julgar pela experiência de seu companheiro Russell. "Meu conselho para ele queria para ele curtir, porque é um momento especial. Eu diria que o maior desafio foi controlar minha energia ao longo da temporada. Eu estava faminto e motivado, queria fazer mais a mais, e quando cheguei no meio da temporada, estava destruído."

Não é só Antonelli que corre o risco de se ver sem energias para lutar ao longo de 2025. Especialmente com uma grande mudança de regulamento chegando em 2026 - e a expectativa de que os alemães, como fizeram em 2014, podem ter vantagem com o novo motor - não é à toa que a próxima temporada foi citada por várias vezes no evento da Adidas por todo mundo na Mercedes.