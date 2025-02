Você vai ouvir uma voz feminina no rádio da Fórmula 1 em 2025

E as novidades param por aqui, pensando em como Laura chegou até o cargo e por quê. Ela foi fã de Michael Schumacher na infância, uma paixão que foi despertada novamente quando fazia um intercâmbio na Austrália. Na faculdade, focou em dinâmica veicular, e também estudou motores a combustão e elétricos. "Eu nunca me interessei em engenharia por si só, eu estudei engenharia porque meu interesse era o automobilismo, porque sempre me pareceu algo mais apaixonante do que desenhar uma seta em um carro."

Muller chegou na Haas em 2022, para trabalhar no programa de simulador. Ano passado, ela atuava como engenheira de performance, que é o cargo exatamente abaixo do atual e por onde passou a enorme maioria dos engenheiros de pista do grid. O engenheiro de performance analisa os dados e dá as sugestões de mudança, além de ser responsável pelo acerto do carro.

A alemã vai trabalhar com Esteban Ocon, enquanto Oliver Bearman também terá um engenheiro de pista estreante, Ronan O'Hare, que também era engenheiro de performance na Haas.

O chefe da equipe, Ayao Komatsu, que promoveu uma verdadeira revolução entre os engenheiros do time, nesta que será sua segunda temporada à frente da Haas, descreveu Muller como uma profissional muito determinada, trabalhadora e com uma ótima ética de trabalho.

"O que ela realmente faz bem é que, quando vê um problema, ela vai fundo e não para na primeira resposta. Algumas pessoas, quando encontram a resposta, a primeira resposta, elas param por aí. Eles pensam: 'Ah, ótimo, encontrei a solução, vamos seguir em frente.' Ela tem uma boa ética de trabalho, tanto que quando encontra a primeira solução, agora você tem novas perguntas para responder."

A ex-estrategista da Sauber, Ruth Buscombe Imagem: Divulgação/Sauber

Outra nova recruta de Ayao é Carine Cridelich, nova chefe de estratégia. Ela vem de uma função similar na Racing Bulls. Curiosamente, este cargo de liderança nas decisões estratégicas da equipe já foi ou é atualmente ocupado por várias mulheres. As hoje comentaristas Ruth Buscombe e Bernie Collins foram chefes de estratégia na Haas/Sauber e Aston Martin, respectivamente. Rosie Wait ocupa essa função na Mercedes, embora raramente viaje para as corridas, e a mais famosa das estrategistas é Hanna Schmitz, da Red Bull.