Chacoalhada no grid, Brasil de volta, menos pontos: mudanças na F1 em 2025

O que muda na F1 2025 - regras técnicas

Mais rigor com flexibilidade das asas: Isso não está decidido, mas as equipes já receberam um rascunho de uma diretiva técnica que será implementada durante a temporada limitando ainda mais a possibilidade de flexibilidade das asas dianteiras. É preciso dar tempo para as equipes porque, em 2024, a FIA tinha anunciado que não aumentaria o controle nas asas dianteiras, que foram fundamentais para o crescimento da Ferrari e Mercedes no final do ano. Também foram fechadas as brechas encontradas pela McLaren para a asa com "DRS duplo" com a qual eles correram no Azerbaijão.

Aumento do peso mínimo: O conjunto carro + piloto tem que pesar pelo menos 800 kg (o limite era 798 kg em 2024). Esses dois quilos a mais foram adicionados no mínimo reservado para o piloto. Se o piloto pesar menos de 82 kg, é necessário usar lastro. Nestes 800 kg não está computado o peso a mais para a instalação do sistema de refrigeração dos pilotos.