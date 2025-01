Na Ferrari, Hamilton terá de volta personagem importante de suas conquistas

Por isso, o anúncio de que ela não fazia mais parte da equipe de Hamilton surpreendeu a todos logo no início de 2023. O que se falava no paddock da F1 na época é que sua saída tinha sido um pedido da Mercedes pelo excesso de protagonismo da profissional.

Essa versão era respaldada pelo claro incômodo de Hamilton ao falar sobre o assunto e também pelos planos que Cullen tinha de se mudar de país para poder acompanhar o piloto mais de perto.

"Angela está vivendo sua vida agora. Ela tem várias ideias de coisas que quer fazer. Nós trocamos mensagens praticamente todos os dias. Ainda vamos saltar de paraquedas juntos. Sempre estaremos na vida um do outro. Estamos presos um ao outro, infelizmente, ou felizmente! Passamos por momentos bons e ruins. Sou grato que nosso relacionamento seja tão bom quanto é. Provavelmente tivemos um dos relacionamentos esportivos mais longos. Sou incrivelmente grato por ela, eu a amo muito", disse ele na época.

A tal versão de veto da Mercedes só ganha força com o retorno de Cullen, que foi para a Indy trabalhar com o piloto Marcus Armstrong nesse meio tempo.

A relação da profissional com o piloto começou por meio do instituto Hintsa Performance, no qual Hamilton trabalhava com o finalndês Aki Hintsa, que por muitos anos teve parceria com a McLaren na área da fisiologia esportiva. Antes do instituto, Cullen trabalhava na equipe britânica olímpica, focando na preparação de velocistas no atletismo.

lewis hamilton F40 Ferrari Maranello Itália primeiro dia como piloto Imagem: Reprodução

Hamilton está em Maranello nesta semana em sua primeira semana trabalhando na Ferrari. Ele já teve reuniões com os chefes da equipe e da empresa, fez simulador e reuniões técnicas com os engenheiros, além de ter experimentado a pista de Fiorano com uma F40.