Bortoleto vai de 9º a segundo e amplia vantagem antes da decisão da F2

Mas o piloto da Invicta seguiu progredindo e passou Durksen na terceira volta, Cordeel na quarta e o companheiro Kush Maini (desta vez, com menos dificuldades do que na etapa do Qatar) no sexto giro. Depois, foi à caça do líder Pepe Marti, mas acabou chegando a dois segundos do espanhol, que se tornou o 18º piloto diferente a vencer nesta temporada da Fórmula 2.

Enquanto isso, Hadjar, que caiu para 11º após a primeira volta, foi apenas o sexto. Esse foi o melhor dos mundos para Bortoleto, que já tinha imaginado que poderia perder a liderança do campeonato neste sábado, por estar largando atrás do rival.

"Ele largou na minha frente, então normalmente você espera que, se tivéssemos um ritmo normal e semelhante, estaríamos mais ou menos na mesma posição, mas ele ainda estaria à frente se eu não fizesse algo extra. Estou muito feliz com isso e sim, é bom estar liderando o campeonato na última corrida do ano, largando na frente, então isso é muito positivo."

O brasileiro destacou também o ritmo forte que teve durante a corrida, o que lhe dá confiança para a corrida longa, na qual larga em segundo, duas posições à frente daquele que agora é o único rival na disputa pelo campeonato, pois Paul Aron, que foi terceiro, não tem mais chances matemáticas.

Mesmo com a diferença pequena de pontos entre Bortoleto e Hadjar, o brasileiro é considerado favorito por atravessar um momento melhor do que o francês, que aparenta estar sentindo mais a pressão do título. Mesmo nas entrevistas após a sprint, os rivais falavam sobre o brasileiro estar "voando". Por outro lado, o próprio Gabriel sabe que tem de cuidar de todos os detalhes, principalmente depois da experiência do Qatar, quando liderava a corrida e acabou tendo azar com um período de Safety Car Virtual que surgiu na hora errada para ele.