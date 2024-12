Leclerc lidera e Drugovich supera Alonso no 1º treino livre de Abu Dhabi

Ferrari e McLaren começaram o final de semana em que disputam o título de construtores nas primeiras colocações em Abu Dhabi. Charles Leclerc comprovou a expectativa de que o time italiano se daria bem nos trechos de baixa velocidade do circuito de Yas Marina e foi dois décimos mais veloz que Lando Norris, segundo colocado. Fazendo sua despedida da Mercedes, Lewis Hamilton foi o terceiro. O brasileiro Felipe Drugovich, que participou da sessão no lugar de Lance Stroll, foi o 9º colocado.

O piloto reserva da Aston Martin fez alguns testes aerodinâmicos visando o carro de 2025, já que o regulamento da F1 ficará estável, e fez uma saída com pneus médios em que o carro parecia bastante dianteiro. No final, ele voltou à pista com os pneus macios, logo atrás da outra Aston, de Fernando Alonso. Os dois completaram uma volta rápida praticamente juntos, e o brasileiro foi três centésimos mais rápido que o espanhol.

O espanhol ainda tentou fazer mais uma volta no pneu macio, mas não conseguiu melhorar seu tempo, e apareceu no rádio reclamando do trânsito na sua volta de preparação. "Da próxima vez, eu cuido disso sozinho", disse ele.