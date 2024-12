Bortoleto vai para decisão da F2 com 0.5 ponto de vantagem após punição

O Safety Car misturou as estratégias, com pilotos que ainda precisavam entrar nos boxes ocupando as primeiras posições. Bortoleto foi abrindo caminho no pelotão, assim como Hadjar, que ganhou várias posições por ter parado durante o SC e Paul Aron, que ainda tem chances matemáticas de título. O brasileiro cruzou a linha de chegada em primeiro, mas não abriu 5s para Aron e Hadjar, que ficaram classificados a sua frente.

Quando Bortoleto abria caminho no pelotão, dois pontos chamaram a atenção: primeiro, a dificuldade que o companheiro de Hadjar, Josep Maria Marti, impôs à ultrapassagem do brasileiro - "ele parecia que estava lutando pela vida e obviamente ele é companheiro do Isack então acredito que esse seja o trabalho dele", disse Gabriel - e o pouco que ele foi ajudado pelo seu próprio companheiro, Kush Maini.

Bortoleto só precisaria de mais quatro décimos para ficar na frente de Hadjar, então o fato de Maini não ter deixado-o passar logo de cara e, principalmente, não ter atrapalhado quem vinha atrás, chamou a atenção.

"Temos sido assim o ano todo, Kush está fazendo sua própria corrida, eu não sei quais são seus planos para o futuro e definitivamente não seremos companheiros de equipe no ano que vem, eu não, sei se ele quer ajudar ou não", disse Bortoleto respondendo ao questionamento do UOL Esporte sobre o companheiro de Invicta. "Não é obrigatório que ele ajude no final das contas. Ele é um piloto pagante no final das contas e eu também sou, não somos contratados pelas equipes, então ele pode decidir o que fazer. Ele não me bloqueou, ele não tentou dificultar minha corrida. Se houvesse algo que pudesse ter sido feito, talvez precisemos discutir como uma equipe, mas não quero julgar nada antes de checar."

Em Abu Dhabi, Bortoleto disse querer se divertir. Afinal, ele acredita que os resultados só começaram a surgir nesta temporada quando ele parou de se preocupar com detalhes e passou a correr com mais prazer, e quer levar isso para a decisão, sabendo também que já não tem o peso de correr para impressionar as equipes de F1, uma vez que está confirmado na equipe Sauber no ano que vem.

"É sempre bom lutar por um campeonato tão apertado no final da temporada, isso torna as coisas mais emocionantes. Você vai fazer parte de um campeonato que vai virar história, porque nunca antes dois pilotos chegaram divididos por só meio ponto."