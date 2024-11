Red Bull com a asa errada e Hamilton preocupado apesar de liderar em Vegas

Lewis Hamilton liderou as duas sessões de treinos livres, mas disse que há muito ainda para trabalhar no carro. Isso porque suas simulações de corridas foram as piores entre os carros de Ferrari, McLaren e Mercedes, indicando que a configuração que ele estava usando colocava muita energia nos pneus. Isso ajudava em uma volta lançada, mas era prejudicial em uma sequência de voltas.

Ir bem na corrida será importante em Las Vegas, a corrida que mais teve ultrapassagens ano passado. Neste cenário, a Ferrari aparece bem. Carlos Sainz e Charles Leclerc tiveram os melhores ritmos de corrida da quinta-feira, e só não apareceram mais à frente na tabela de tempos (foram quarto e quinto) justamente porque o carro da Ferrari sofre mais para colocar energia nos pneus, o que aparece em uma volta lançada.

A McLaren pareceu estar no meio do caminho. Lando Norris foi o segundo mais rápido do dia, mas saiu do carro preocupado pelo alto nível de granulação dos pneus dianteiros. É algo que tem a ver com a superfície da pista e também com as temperaturas baixas do asfalto. Fazia 11ºC na segunda sessão de treinos livres, que é disputada no mesmo horário da classificação e da corrida, então esse será um fator importante para os pilotos administrarem.

A configuração do carro ajuda a contornar isso, mas os pilotos também têm um papel fundamental no controle das temperaturas para fugir do chamado graining.

Tentando encontrar esse equilíbrio entre preparar o pneu bem para a classificação e evitar o graining na corrida em uma superfície com baixa aderência, mas que está melhorando rapidamente, e frio, os pilotos voltam à pista a partir das 23h30, pelo horário de Brasília, para a última sessão de treinos livres antes da classificação para a 22ª etapa do campeonato.